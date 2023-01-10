Паспорт РФ стал более привлекательным

Российский паспорт поднялся с 50-го на 49 место в ежегодном «индексе привлекательности паспортов» компании Henley&Partners (Henley Passport Index). Об этом сообщается на сайте компании.

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Henley Passport Index составляют на основе количества государств, в которые обладатель паспорта определенной страны может въехать без визы. В последние годы в рейтинге учитывается 227 государств.

Свою строчку в рейтинге российский паспорт разделил с паспортами Боснии и Герцеговины и Микронезии.

В Henley&Partners отметили, что паспорт РФ поднялся в рейтинге, хотя безвизовых стран для россиян стало на одну меньше (118, Тайвань не стал продлевать пробный безвизовый режим с Россией).

Первое место в Henley Passport Index пятый год подряд заняла Япония - граждане страны могут без визы попасть в 193 страны, второе место разделили Сингапур и Южная Корея (192 безвизовые страны), а третье досталось Германии и Испании (190 стран).