«Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах

Телеканал «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) получил лицензию на вещание в Нидерландах . Об этом стало известно из сообщения , опубликованного 22 декабря на сайте Управления по делам СМИ страны.

6 декабря 2022 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию «Дождя» на вещание. Такое решение было принято после того, как в начале декабря ведущий телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире рассказал о помощи российским военным в зоне спецоперации. Позднее он объяснил свои слова оговоркой и подчеркнул, что они были вырваны из контекста. Через некоторое время стало известно, что Коростелева уволили.