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56 минут назад

«Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах

Lenta.ru

Телеканал «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) получил лицензию на вещание в Нидерландах. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного 22 декабря на сайте Управления по делам СМИ страны.

«Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что нидерландский регулятор выдал разрешение компании TVR Studios B.V. на «предоставление услуг коммерческого телевизионного вещания в качестве коммерческого медиаучреждения» через телеканал «Дождь».

Лицензия на вещание будет действовать в течение пяти лет.

6 декабря 2022 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию «Дождя» на вещание. Такое решение было принято после того, как в начале декабря ведущий телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире рассказал о помощи российским военным в зоне спецоперации. Позднее он объяснил свои слова оговоркой и подчеркнул, что они были вырваны из контекста. Через некоторое время стало известно, что Коростелева уволили.

Общество,Алексей Коростелев,
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