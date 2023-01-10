«Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах

Телеканал «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) получил лицензию на вещание в Нидерландах. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного 22 декабря на сайте Управления по делам СМИ страны.
Отмечается, что нидерландский регулятор выдал разрешение компании TVR Studios B.V. на «предоставление услуг коммерческого телевизионного вещания в качестве коммерческого медиаучреждения» через телеканал «Дождь».
Лицензия на вещание будет действовать в течение пяти лет.
6 декабря 2022 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию «Дождя» на вещание. Такое решение было принято после того, как в начале декабря ведущий телеканала Алексей Коростелев в прямом эфире рассказал о помощи российским военным в зоне спецоперации. Позднее он объяснил свои слова оговоркой и подчеркнул, что они были вырваны из контекста. Через некоторое время стало известно, что Коростелева уволили.