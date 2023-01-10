В Роспотребнадзоре напомнили меры защиты от гриппа и ОРВИ

«В период эпидемиологического неблагополучия по гриппу и ОРВИ не рекомендуется посещение массовых зрелищных мероприятий, мест массового скопления людей (магазины, общественный транспорт). По возможности нужно сократить время пребывания в таких местах. В общественных местах не следует пренебрегать средствами индивидуальной защиты органов дыхания — масками», — сказано в пресс-релизе.