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12 минут назад

В Роспотребнадзоре напомнили меры защиты от гриппа и ОРВИ

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Меры защиты от гриппа и ОРВИ напомнили россиянам представители пресс-службы Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре напомнили меры защиты от гриппа и ОРВИ
Фото: 

«В период эпидемиологического неблагополучия по гриппу и ОРВИ не рекомендуется посещение массовых зрелищных мероприятий, мест массового скопления людей (магазины, общественный транспорт). По возможности нужно сократить время пребывания в таких местах. В общественных местах не следует пренебрегать средствами индивидуальной защиты органов дыхания — масками», — сказано в пресс-релизе.

Также важно избегать стресса, переутомления и повышать иммунитет. Укреплению иммунной системы способствуют полноценный сон, правильное питание, занятия физкультурой, пребывание на свежем воздухе в одежде, соответствующей погодным условиям.

Ранее россиян предупредили о потере голоса из-за гриппа. Это возможно, если грипп начнет быстро распространяться по организму, а заразившийся вирусом затянет с началом лечения.

Общество,Роспотребнадзор,
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