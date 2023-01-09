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6 минут назад

Скейтбордист Круглов сломал доску с фото катавшегося на скейте в виде креста лидера Little Big

Елена Прошина

Многократный победитель российских и международных соревнований по скейтборду Максим Круглов разломал доску с изображением лидера Little Big Ильи Прусикина. Соответствующее видео он опубликовал во «ВКонтакте».

Поступку Круглова предшествовал пост, где Прусикин катался на скейтборде в виде креста. Действия певца вызвали критику со стороны поклонников, поскольку сделано это было в Рождество.

«Илья Прусикин, приезжай к нам в скейтпарк. Дадим пару уроков и доску по росту подберем», — подписал видео Круглов.

Он приехал в скейтпарк с доской, на которой разместил фото Прусикина. На других кадрах Круглов катался на скейтборде и целенаправленно проезжал по «лицу» певца. В один из таких моментов доска разломалась напополам. Круглов выкинул остатки скейтборда с Прусикиным в мусорное ведро.

Общество,Видео,Илья Прусикин,Максим Круглов,
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