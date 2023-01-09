Многократный победитель российских и международных соревнований по скейтборду Максим Круглов разломал доску с изображением лидера Little Big Ильи Прусикина . Соответствующее видео он опубликовал во «ВКонтакте» .

Поступку Круглова предшествовал пост, где Прусикин катался на скейтборде в виде креста. Действия певца вызвали критику со стороны поклонников, поскольку сделано это было в Рождество.

«Илья Прусикин, приезжай к нам в скейтпарк. Дадим пару уроков и доску по росту подберем», — подписал видео Круглов.

Он приехал в скейтпарк с доской, на которой разместил фото Прусикина. На других кадрах Круглов катался на скейтборде и целенаправленно проезжал по «лицу» певца. В один из таких моментов доска разломалась напополам. Круглов выкинул остатки скейтборда с Прусикиным в мусорное ведро.