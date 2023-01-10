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37 минут назад

Никита Михалков впервые вышел на связь после госпитализации

Слово и Делоиещё 4

Режиссер и актер Никита Михалков впервые дал комментарий после госпитализации в беседе с представителем Русской православной церкви (РПЦ) Владимиром Легойда.

Михалков впервые вышел на связь после госпитализации
Фото: Агентство «Москва» | Александр АвиловАгентство «Москва» | Александр Авилов

Артист созвонился с Легойда накануне Рождества. Представитель РПЦ рассказал в Telegram-канале, что Михалков поблагодарил патриарха Кирилла за молитвы и внимание. Режиссер также выразил благодарность всем, кто молится о его скорейшем выздоровлении.

Актера госпитализировали 5 января. Состояние звезды оценивали как тяжелое. При этом сам Михалков пока не выходил на связь со своими поклонниками.

Общество,Владимир Легойда,Никита Михалков,РПЦ,
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