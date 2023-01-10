Михалков впервые вышел на связь после госпитализации

Режиссер и актер Никита Михалков впервые дал комментарий после госпитализации в беседе с представителем Русской православной церкви (РПЦ) Владимиром Легойда.

Фото: Агентство «Москва» | Александр Авилов Агентство «Москва» | Александр Авилов

Артист созвонился с Легойда накануне Рождества. Представитель РПЦ рассказал в Telegram-канале, что Михалков поблагодарил патриарха Кирилла за молитвы и внимание. Режиссер также выразил благодарность всем, кто молится о его скорейшем выздоровлении.