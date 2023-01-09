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43 минуты назад

В регионе РФ зафиксировали 60-градусный мороз

Елена Прошина

В селе Жилинда Оленекского района Якутии зафиксировали 60-градусные морозы. Об этом сообщили в Якутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Жилинда. Температура воздуха минус 60 градусов. Давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер — штиль», — говорится в сообщении.

Названа причина аномальных морозов на территории России

Еще в девяти пунктах Якутии зафиксировали температуру ниже 50 градусов. Речь идет о Оленеке, Оймяконе, Верхоянске, Батагае, Хабардино, Усть-Нере, Эйике, Кюсюре и Бестяхской Звероферме. В Якутске температура 9 января составила 39 градусов мороза.

Село Жилинда является самым отдаленным поселением на севере республики за полярным кругом.

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