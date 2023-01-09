Биографию летчика-героя передали на вечное хранение в Музей Победы

В Музей Победы на вечное хранение передана биография летчика, дважды Героя Советского Союза Василия Мыхлика. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Сергей Киселев / АГН Москва

— Василий Мыхлик был командиром эскадрильи 566-го штурмового авиационного полка 277-й штурмовой авиационной дивизии 13-й воздушной армии Ленинградского фронта. По его инициативе на самолетах полка летчики рисовали силуэт Петропавловской крепости с подписью «За Ленинград», — рассказал руководитель проекта Андрей Широков.

Теперь ознакомиться с биографией героя и увидеть его фотографию можно не только на сайте проекта, но и на большом экране в мультимедийном зале «Лица Победы» в музее.

Напомним, что в прошлом году коллекция фондов Красногорского филиала Музея Победы пополнилась примерно 400 новым предметами. Это количество почти в три раза превышает поступления 2021 года. По словам заведующей Красногорским филиалом музея Маргариты Иващенко, в общей сложности в коллекции музея хранится свыше 40 тысяч предметов.