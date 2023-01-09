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1 час назад

В Коломне открылась новая поликлиника на 600 посещений в смену

ТАСС

Поликлиника, которая будет обслуживать свыше 26 тыс. человек, открылась в микрорайоне Подлипки в городском округе Коломна. Медучреждение рассчитано на 600 посещений в смену, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

В Коломне открылась новая поликлиника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Коломне открылась новая поликлиника на 600 посещений в смену в микрорайоне Подлипки. Она предназначена для обслуживания более 26 тыс. жителей микрорайона и соседних территорий - как взрослых, так и детей", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в новой поликлинике предусмотрено разделение потоков пациентов, организованы зоны ожидания приема врача. Также на базе учреждения заработал консультативно-диагностический центр, где оказывается медицинская помощь жителям не только городского округа Коломна, но и соседних округов.

"Это важный объект для всего городского округа. Новая поликлиника позволит получать качественную медицинскую помощь рядом с домом жителям сразу нескольких населенных пунктов. Прием пациентов ведут врачи первичного звена, а также узкопрофильные специалисты, в том числе гематолог, нефролог. Установлено тяжелое медицинское оборудование - два рентгеноаппарата и маммограф", - привели в материале слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

Общество,Правительство московской области,
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