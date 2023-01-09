В Коломне открылась новая поликлиника

"Это важный объект для всего городского округа. Новая поликлиника позволит получать качественную медицинскую помощь рядом с домом жителям сразу нескольких населенных пунктов. Прием пациентов ведут врачи первичного звена, а также узкопрофильные специалисты, в том числе гематолог, нефролог. Установлено тяжелое медицинское оборудование - два рентгеноаппарата и маммограф", - привели в материале слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.