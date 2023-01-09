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1 час назад

Верзилова объявили в международный розыск

ТАСС

Основатель "Медиазоны", участник панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов (признан в РФ иноагентом) объявлен в международный розыск. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос о его заочном аресте.

Верзилова объявили в международный розыск
Фото: ТАССТАСС

"Верзилов нарушил ранее избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Согласно информации, имеющейся у СК РФ, он скрывается на территории Италии и Ватикана. В связи с этим Верзилов был объявлен в международный розыск", - сказал следователь, выступая в суде.

По его словам, Верзилов проходит обвиняемым по ст. 330.2 УК РФ ("Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства").

Согласно этой статье за неподачу уведомления о наличии второго гражданства грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.

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"Хотя санкция данной статьи и не предусматривает наказание в виде лишения свободы, по причине злостного нарушения Верзиловым подписки о невыезде и того факта, что он скрылся за границей, ходатайствую о заочном аресте обвиняемого", - сказал следователь.

В мае 2022 года Верзилов сопровождал жен бойцов националистического батальона "Азов" (признан в РФ террористической организацией) на коллективной аудиенции у Папы Римского в Ватикане.

Общество,Петр Верзилов,Борис Зимин,Следственный комитет,
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