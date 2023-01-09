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41 минуту назад

«Ничего хорошего»: в Кремле оценили заявления Смольянинова

Елена Прошина

В Кремле ничего хорошего не думают про актера Артура Смольянинова после его заявлений о России. Важнее – что о нем думают соответствующие ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают. Но в данном случае важнее, что об этих словах думают наши соответствующие ведомства», - сказал Песков.

Ранее стало известно, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после его антироссийских высказываний.

Напомним, в интервью изданию «Новая газета Европа» актер заявил, что хотел бы вступить в ряды ВСУ, что ему «наплевать» на Россию, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Слова артиста негативно восприняли в российском обществе. Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратится в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить в отношении актера уголовное дело. По его мнению, он должен повторить путь журналиста Александра Невзорова, признанного иноагентом, которого сейчас судят в РФ.

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