В Кремле ничего хорошего не думают про актера Артура Смольянинова после его заявлений о России. Важнее – что о нем думают соответствующие ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают. Но в данном случае важнее, что об этих словах думают наши соответствующие ведомства», - сказал Песков.

Ранее стало известно, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после его антироссийских высказываний.

Напомним, в интервью изданию «Новая газета Европа» актер заявил, что хотел бы вступить в ряды ВСУ, что ему «наплевать» на Россию, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел».