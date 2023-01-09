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19 минут назад

Для россиян изменили правила установки мангалов на дачах

РИА "ФедералПресс"

В России с 1 марта смягчат правила для установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы. Закон пересмотрели после того, как дачники стали массово жаловаться в МЧС не невозможность выполнить введенные нормативы.

Для россиян изменили правила установки мангалов на дачах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Теперь для людей создано юридическое обеспечение возможности сжечь на шести сотках прошлогоднюю траву и сухие ветки и не опасаться привлечения к ответственности», - пояснил «Российской газете» директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Теперь разрешенное расстояние от построек до мест разведения огня в мангалах, грилях и шашлычницах составляет 5 метров вместо прежних 50-ти. Сжигание мусора и травы будет допустимо на расстоянии 15 метров на открытой местности, но при разведении костра в негорючей емкости. Например, в железной бочке, это расстояние может быть сокращено до 7,5 метров.

Сжигать мусор на даче станет проще с 1 марта

Неизменным осталось правило: разводить костер можно только в безветренную погоду с соблюдением всех мер предосторожности. Если новые нормы закона дачники и садоводы нарушат, то им грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

Общество,Ринат Еникеев,МЧС России,
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