Джервонта Дэвис: Джейк Пол – клоун, Райан Гарсия – маленький клоун

Чемпион мира в трёх весовых категориях и обладатель регулярного титула WBA в лёгком дивизионе (до 61,2 кг), американец Джервонта Дэвис (27-0, 25 KO) высказался по поводу своего будущего соперника Райана Гарсии и YouTube-блогера Джейка Пола.

«Джейк Пол – клоун, Райан Гарсия – маленький клоун. Передайте им, пусть лучше готовятся. Им нравится говорить и пытаться прославиться за счёт других. Больше не стоит болтать, попробуйте просто работать. Гарсия говорит, что наш бой состоится 15 апреля? Я буду готовиться. Я больше ни слова не скажу. Осталось просто подписать контракт», – заявил Дэвис на пресс-конференции.