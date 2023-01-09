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51 минуту назад

Джервонта Дэвис: Джейк Пол – клоун, Райан Гарсия – маленький клоун

Чемпионат.comиещё 1

Чемпион мира в трёх весовых категориях и обладатель регулярного титула WBA в лёгком дивизионе (до 61,2 кг), американец Джервонта Дэвис (27-0, 25 KO) высказался по поводу своего будущего соперника Райана Гарсии и YouTube-блогера Джейка Пола.

Джервонта Дэвис: Джейк Пол – клоун, Райан Гарсия – маленький клоун
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Джейк Пол – клоун, Райан Гарсия – маленький клоун. Передайте им, пусть лучше готовятся. Им нравится говорить и пытаться прославиться за счёт других. Больше не стоит болтать, попробуйте просто работать. Гарсия говорит, что наш бой состоится 15 апреля? Я буду готовиться. Я больше ни слова не скажу. Осталось просто подписать контракт», – заявил Дэвис на пресс-конференции.

Напомним, уже на этих выходных в Вашингтоне (США) Дэвис проведёт защиту титула против доминиканца Эктора Луиса Гарсии (16-0, 10 KO).

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