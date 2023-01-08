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37 минут назад

Юрий Дудь* ликвидировал российское ИП

Lenta.ru

Видеоблогер и журналист Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) ликвидировал российское ИП. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ).

Юрий Дудь* ликвидировал российское ИП
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным, на это ИП ранее был зарегистрирован товарный знак «Вдудь». При этом, начиная с 11 ноября 2022 года, этим товарным знаком владеет компания «Бутово продакшн». Фирма имеет регистрацию в Барселоне.

В конце декабря Арбитражный суд Москвы получил новый иск к видеоблогеру и журналисту Юрию Дудю, а также музыканту Ивану Алексееву, известному как Noize MC (включен в реестр СМИ-иноагентов).

В июне Дудь подал в суд на Минюст России из-за отсутствия уведомления о том, что его признали иностранным агентом. Минюст внес Дудя в реестр иноагентов в апреле. В список СМИ-иноагентов также были включены политолог Екатерина Шульман, художник-карикатурист Сергей Елкин, журналист и владелец популярного YouTube-канала Карен Шаинян и ряд других лиц.

Общество,Сергей Елкин,Юрий Дудь,Иван Алексеев,Минюст России,
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