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13 минут назад

Режиссера Никиту Михалкова спасают врачи певицы МакSим

Илья Родин

Легендарный режиссер Никита Михалков в настоящее время находится в 52-й больнице Москвы. В ней представлено новейшее медицинское оборудование, у врачей есть огромный опыт, пишет «Комсомольская правда».

Стали известны подробности о состоянии Никиты Михалкова
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Михалков четвертый день находится на лечении. В больницу он попал с подозрением на грипп. Позднее в интернете появились версии, что у него диагностирована «ковидная пневмония», «двусторонняя полисегментарная пневмония», осложнение на грипп.

Точных данных о том, какое конкретно заболевание у режиссера, пока нет.

Яна Поплавская рассказала о "тяжелом состоянии" Михалкова

В настоящее время он находится в реанимационном отделении клинической больницы №52, дышит сам.

Уточняется, что врачи этого отделения за годы пандемии коронавируса спасли жизни многим больным с осложнениями. В частности, в него перевели из частной клиники певицу MaкSим (Марину Абросимову).

Она провела в искусственной коме больше месяца. Медики смогли вылечить ее, певица вернулась к привычной жизни и гастролям.

Общество,Яна Поплавская,Никита Михалков,
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