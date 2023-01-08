Стали известны подробности о состоянии Никиты Михалкова

Легендарный режиссер Никита Михалков в настоящее время находится в 52-й больнице Москвы. В ней представлено новейшее медицинское оборудование, у врачей есть огромный опыт, пишет «Комсомольская правда».

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Отмечается, что Михалков четвертый день находится на лечении. В больницу он попал с подозрением на грипп. Позднее в интернете появились версии, что у него диагностирована «ковидная пневмония», «двусторонняя полисегментарная пневмония», осложнение на грипп.

Точных данных о том, какое конкретно заболевание у режиссера, пока нет.

В настоящее время он находится в реанимационном отделении клинической больницы №52, дышит сам.

Уточняется, что врачи этого отделения за годы пандемии коронавируса спасли жизни многим больным с осложнениями. В частности, в него перевели из частной клиники певицу MaкSим (Марину Абросимову).