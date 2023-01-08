Принца Гарри вычеркнули из сценария коронации Карла III

Принца Гарри вычеркнули из сценария коронации его отца, короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на королевского эксперта.

По данным The Sunday Times, принц Гарри не будет исполнять официальную роль во время коронации своего отца, Карла III, которая состоится 6 мая, «если вообще придет на церемонию».

Такое решение могло быть обусловлено чередой скандалов, последовавших за документальным сериалом «Гарри и Меган» и мемуарами герцога Сассекского «Spare» («Запасной»). Хотя книга еще не была опубликована, в СМИ уже просочилось несколько фрагментов, в которых Гарри нелестно отзывается о старшем брате Уильяме и отце Карле III. Известно, что члены королевской семьи создали «военную комнату» и разработали план действий на случай очередных разоблачений.