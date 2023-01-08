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57 минут назад

Принца Гарри вычеркнули из сценария коронации Карла III после скандала с мемуарами

Газета.Ruиещё 1

Принца Гарри вычеркнули из сценария коронации его отца, короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на королевского эксперта.

Принца Гарри вычеркнули из сценария коронации Карла III
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По данным The Sunday Times, принц Гарри не будет исполнять официальную роль во время коронации своего отца, Карла III, которая состоится 6 мая, «если вообще придет на церемонию».

«Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху. Только Уильям будет исполнять эту роль», — цитируют журналисты слова инсайдера.

Такое решение могло быть обусловлено чередой скандалов, последовавших за документальным сериалом «Гарри и Меган» и мемуарами герцога Сассекского «Spare» («Запасной»). Хотя книга еще не была опубликована, в СМИ уже просочилось несколько фрагментов, в которых Гарри нелестно отзывается о старшем брате Уильяме и отце Карле III. Известно, что члены королевской семьи создали «военную комнату» и разработали план действий на случай очередных разоблачений.

Общество,принц Гарри,
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