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36 минут назад

В Москве отменили и задержали около 20 рейсов

Елена Прошина

Утром 6 января в трех аэропортах Москвы - Шереметьево, Домодедово и Внуково - из-за непогоды задержались или были отменены около 20 рейсов. Об этом сообщает РИА Новости.

В Москве отменили и задержали около 20 рейсов
Фото: РамблерРамблер

В Шереметьево было задержано семь рейсов и четыре отменено, в Домодедово задерживались три рейса и один был отменен, во Внуково сообщали о задержке пяти рейсов, три рейса не состоялись.

РИА Новости отмечает, что прошедшая ночь стала самой морозной в столице с начала зимы - в городе похолодало до 22,6 градуса ниже ноля.

Метеорологи предупреждали, что в ночь перед Рождеством морозы в Москве и области усилятся до минус 25 - 30 градусов, а днем 7 января ожидается не выше 20 градусов ниже ноля. Возможны снегопады и сильный ветер.

Температуры в столичном регионе на этой неделе будут на десять - двадцать градусов ниже нормы.

Общество,Новости Москвы,Происшествия,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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