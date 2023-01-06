В Москве отменили и задержали около 20 рейсов

Утром 6 января в трех аэропортах Москвы - Шереметьево, Домодедово и Внуково - из-за непогоды задержались или были отменены около 20 рейсов. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Рамблер Рамблер

В Шереметьево было задержано семь рейсов и четыре отменено, в Домодедово задерживались три рейса и один был отменен, во Внуково сообщали о задержке пяти рейсов, три рейса не состоялись.

РИА Новости отмечает, что прошедшая ночь стала самой морозной в столице с начала зимы - в городе похолодало до 22,6 градуса ниже ноля.

Метеорологи предупреждали, что в ночь перед Рождеством морозы в Москве и области усилятся до минус 25 - 30 градусов, а днем 7 января ожидается не выше 20 градусов ниже ноля. Возможны снегопады и сильный ветер.