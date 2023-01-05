В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым

Тело последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова вынесли из дома в поселке Калинина в Грозном около 10:00 мск.

Фото: РИА Новости РИА Новости

С соблюдением религиозных обрядов участники траурной процессии направились в родовое село Хасбулатова Толстой-юрт, где он будет похоронен, передает корреспондент ТАСС.

Хасбулатов умер 3 января в Подмосковье.

Ему было 80 лет. Тело Хасбулатова было доставлено в Грозный утром.

Проститься с Хасбулатовым собрались не только близкие и родственники, но и люди, которые не были знакомы с ним лично.

Траурное мероприятие, которое, согласно чеченским обычаям, длится три дня, будет проходить в Грозном.