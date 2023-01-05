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42 минуты назад

В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым

ТАСС

Тело последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова вынесли из дома в поселке Калинина в Грозном около 10:00 мск.

В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С соблюдением религиозных обрядов участники траурной процессии направились в родовое село Хасбулатова Толстой-юрт, где он будет похоронен, передает корреспондент ТАСС.

Хасбулатов умер 3 января в Подмосковье.

Ему было 80 лет. Тело Хасбулатова было доставлено в Грозный утром.

Проститься с Хасбулатовым собрались не только близкие и родственники, но и люди, которые не были знакомы с ним лично.

Траурное мероприятие, которое, согласно чеченским обычаям, длится три дня, будет проходить в Грозном.

Традиционно женщины и мужчины находятся в разных домах, как правило, траур принимают и соседи.

Общество,Руслан Хасбулатов,
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