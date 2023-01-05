Россияне готовятся массово сменить работу

В 2023 году большая доля трудящихся россиян намеревается сменить своё постоянно место работы. К такому выводу пришли специалисты в области найма персонала после проведения соответствующего опроса, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

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Как показало исследование, две трети из тех, кто уже имеет работу, собирается сменить её в течение наступившего года. Согласно результатам опроса наёмных сотрудников, 66% из них не планируют оставаться на своём нынешнем рабочем месте. Данный итог оказался значительно ниже прошлогоднего показателя. Год назад намерение поменять свою позицию высказывали 78% трудящихся.

Больше всего желающих уйти из своей нынешней сферы деятельности в область технологий, связанных с информацией. При этом, всего 7% планируют сменить свою настоящую должность на работу в сегменте администрирования и управления. 5% опрошенных хотят в течение 2023 года пойти работать в сферу рекламы, маркетинга и прямых продаж.