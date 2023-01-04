Раскрыта опасность употребления конфет с алкоголем

Конфеты с алкоголем могут привести к гипергликемии - повышению сахара в крови, а также к избытку "пустых" калорий. Об этом сообщили РИА Новости опрошенные врачи.

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"Хочу предостеречь от попыток достигнуть алкогольного опьянения путем поедания большого количества конфет, содержащих алкоголь. Результатом этого станет скорее не опьянение, а гипергликемический удар, возникающий при значительном повышении уровня глюкозы в крови", - отметил заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин.

Также он упомянул о том, что имеющим проблемы с алкоголем людям не стоит напоминать даже о конфетах с алкоголем, так как даже запах и вкус спиртного в сладостях могут привести к срыву. Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова подчеркнула, что все конфеты отличаются высоким содержанием сахара.

Поэтому, по ее словам, их стоит есть совсем изредка и не более одной-двух штук. Она предложила заменить их фруктами или ягодами.

"Дополнительную пользу и удовольствие принесет небольшая, примерно 30-40 граммов, порция орехов без добавления соли или сахара", - добавила специалист.