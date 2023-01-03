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32 минуты назад

Ушел из жизни исламовед Алексей Малашенко

Газета.Ru

На 72-м году жизни скончался востоковед, исламовед и политолог Алексей Малашенко. Об этом сообщил его коллега, политолог Аркадий Дубнов в своем Telegram-канале.

Ушел из жизни исламовед Алексей Малашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Алексей Малашенко умер», — заявил политолог, называя кончину коллеги «скоропостижной».

Он также указал, что Малашенко был «блестящим ученым, выдающимся исламоведом, порядочным человеком, просто другом».

Малашенко родился 2 февраля 1951 года в Москве, а в 1995 году получил степень доктора исторических наук в Институте востоковедения Российской академии наук.

В разные годы востоковед преподавал в МГИМО и Высшей школе экономики. Кроме того, в 1999–2001 годах Малашенко занимал должность ведущего научного сотрудника Института востоковедения РАН.

За свою карьеру специалист был автором и редактором 18 книг на русском, английском, французском и арабском языках, в том числе «Islam in Central Asia», «Время Юга», «Исламская альтернатива и исламистский проект», «Ислам для России» и «Мой ислам».

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