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34 минуты назад

Варшавер раскрыл ежемесячный доход Захаровой в "Ленкоме"

Елена Прошина

Директор театра «Ленкома» Марк Варшавер раскрыл ежемесячный доход «уволенной» актрисы Александры Захаровой. В беседе с «Комсомольской правдой» он сообщил, что она получает более 300 тысяч рублей в месяц.

Варшавер раскрыл ежемесячный доход Захаровой в "Ленкоме"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее актер Станислав Садальский выступил с заявлением, что 60-летнюю Захарову уволили из театра, носящего имя ее отца. Он утверждал, что таким образом Варшавер сводит с ней счеты.

Позже театр опроверг слова Садальского, указав, что Захарова продолжает играть в спектаклях учреждения и получать зарплату. Также в «Ленкоме» указали, что намерены подать судебный иск на актера.

«КП» обратился за комментарием на этот счет к самому Варшаверу и он также опроверг информацию об увольнении Захаровой. Он отметил, что актриса играет в двух спектаклях театра, а также получает приличную зарплату.

Захаровой не дали выступить на юбилее Ленкома

«В среднем за прошлый год — 158 тысяч в месяц. Кроме того, она получает от государства пенсию и 30 тысяч за звание Народной артистки. Плюс театр ей перечисляет авторские за спектакль "Ва-банк" ее отца. На этот спектакль были оформлены авторские права, которые унаследовала Александра Марковна. Театр выплачивает ей 125 тысяч рублей — за каждую сыгранную постановку. Это 10% от валового сбора», — рассказал Варшавер.

Он обратил внимание, что «Ва-банку» уже 19 лет и в «Ленкоме» его показывают раз в месяц, а если два, то сумма отчислений удваивается. В общей сложности, по оценке директора театра, Захарова получает более 300 тысяч рублей в месяц, поэтому говорить, что она «бедствует, осталась без средств к существованию, некрасиво и подло».

Общество,Александра Захарова,Станислав Садальский,
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