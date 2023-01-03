Звезда фильма "1+1" прокомментировал конфликт на Украине

"Для меня Украина не стала откровением: поскольку у меня есть семья в других местах в Африке, я знаю, что там всегда были дети на войне, разбитые семьи, родители, которые теряли своих детей, дети, которые становились сиротами. Это не прекращалось со времен Второй мировой войны. Я удивлен, что люди так переживают. Значит ли это, что когда это происходит в Африке, вы переживаете меньше?" - так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать события на Украине в контексте того, что семья актера происходит из Мавритании, где регулярно происходили боевые действия.