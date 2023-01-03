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37 минут назад

Французский актер Омар Си назвал удивительным ажиотаж вокруг Украины на фоне войн в Африке

ТАССиещё 1

Обеспокоенность европейцев конфликтом на Украине вызывает удивление на фоне продолжающихся конфликтов в Африке и других частях света. Такое мнение выразил французский актер Омар Си в интервью газете Le Parisien.

Звезда фильма "1+1" прокомментировал конфликт на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Для меня Украина не стала откровением: поскольку у меня есть семья в других местах в Африке, я знаю, что там всегда были дети на войне, разбитые семьи, родители, которые теряли своих детей, дети, которые становились сиротами. Это не прекращалось со времен Второй мировой войны. Я удивлен, что люди так переживают. Значит ли это, что когда это происходит в Африке, вы переживаете меньше?" - так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать события на Украине в контексте того, что семья актера происходит из Мавритании, где регулярно происходили боевые действия.

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Си признался, что в детстве "был травмирован" кадрами ирано-иракской войны, которая, по его словам, "велась старыми методами". Также на него повлиял и конфликт в Персидском заливе. "Я чувствую угрозу одинаково, будь то в Иране или на Украине", - сказал он. Актер добавил, что считает военные действия "поражением человечества", независимо от того, где они происходят.

"Такое впечатление, что мы должны ждать, пока Украина это поймет. Да вы что, ребята? Я видел это с детства. Когда это далеко, вы думаете, что это они там дикари, мы-то больше так не делаем. Так же и про ковид в начале говорили: это, мол, только у китайцев", - сказал он.

Интервью актера было приурочено к выходу фильма "Отец и сын", который повествует о сенегальцах, сражавшихся в Первой мировой войне на стороне Франции. В широкий прокат во Франции картина выходит 4 января.

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В декабре Омар Си занял третье место в ежегодном рейтинге самых популярных персоналий среди французов, который опубликовала 1 января газета Le Journal du Dimanche. Выходец из сенегальско-мавританской семьи получил мировую известность после главной роли в фильме "1+1 / Неприкасаемые" (2011), также широко известен по фильмам "Мир юнского периода" (2015), "Инферно" (2016) и детективному сериалу "Люпен" (2021).

Общество,Омар Си,
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