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32 минуты назад

«Не пытаюсь кому-то угодить»: Меладзе о скандале на вечеринке в Дубае

Елена Прошина

Певец Валерий Меладзе впервые прокомментировал скандал со своим участием на вечеринке в Дубае, где он ответил на фразу «Слава Украине». Свое мнение на этот счет он высказал у себя в Telegram-канале.

Меладзе впервые прокомментировал инцидент на корпоративе в Дубае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Меладзе, он уже десять месяцев «живет с ощущением тяжести и горя» из-за того, что «горячо любимые им народы находятся в конфликте».

«Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить», — отметил он.

Певец добавил, что «мечтает лишь об установлении согласия между близкими народами» и «готов отдать ради этого все силы».

В Госдуме призвали лишить Меладзе всех званий

Ранее в интернете распространилось видео, на котором Меладзе продолжил фразу «Слава Украине», которую ему сказал один из посетителей частной вечеринки. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. В частности, в Госдуме РФ предложили лишить певца всех званий.

Общество,Валерий Меладзе,Госдума,
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