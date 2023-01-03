Меладзе впервые прокомментировал инцидент на корпоративе в Дубае

Певец Валерий Меладзе впервые прокомментировал скандал со своим участием на вечеринке в Дубае, где он ответил на фразу «Слава Украине». Свое мнение на этот счет он высказал у себя в Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Меладзе, он уже десять месяцев «живет с ощущением тяжести и горя» из-за того, что «горячо любимые им народы находятся в конфликте».

«Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить», — отметил он.

Певец добавил, что «мечтает лишь об установлении согласия между близкими народами» и «готов отдать ради этого все силы».