В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
42 минуты назад

Путин пообщался с восьмилетней девочкой из Курганской области

Lenta.ruиещё 8

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области, чье желание исполнил в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Путин пообщался с восьмилетней девочкой из Курганской области
Фото: ТАССТАСС

«Путин поговорил по телефону с Агатой Былковой из Курганской области и ее мамой», — заявил официальный представитель Кремля.

Отмечается, что девочка загадала желание на Новый Год увидеть северное сияние и прокатиться на оленях.

22 декабря президент в пятый раз принял участие в акции «Елка желаний». Он снял с елки в Доме молодежи в «Манеже» три открытки, на которых дети написали о своих мечтах. Среди них была восьмилетняя жительница Курганской области, пожелавшая прокатится в оленьей упряжке и увидеть северное сияние.

Ранее сообщалось, что благодаря Путину восьмилетняя Александра Титаренко из Запорожской области съездила вместе с родителями в Великий Устюг и встретилась с главным Дедом Морозом страны. Позже российский лидер поговорил с девочкой по телефону.

Общество,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители