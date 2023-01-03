Миру предрекли глобальную продовольственную катастрофу

В 2023 году острый продовольственный кризис, с которым столкнулось человечество, может перерасти в глобальную катастрофу, заявил экс-глава производителя минеральных удобрений «ФосАгро» Андрей Гурьев. Об этом пишет РБК.

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Отмечается, что в июле 2022 года в ООН предупредили, что мир столкнется с массовым голодом, политической дестабилизацией, а также с неконтролируемой миграцией в случае, если не будет принято каких-либо мер для преодоления продовольственного кризиса

Гурьев подчеркнул, что в 2020–2021 годах на планете был зафиксирован кризис на рынке минеральных удобрений из-за ограничительных мер, которые вводились против России.

Предприниматель напомнил, что ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) предупреждала на международных площадках, что продолжение деструктивной санкционной политики приведет в итоге к росту голода во всем мире и раскрутке маховика продовольственной инфляции.