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12 минут назад

Экс-глава «ФосАгро» предупредил о риске глобальной продовольственной катастрофы

Илья Родин

В 2023 году острый продовольственный кризис, с которым столкнулось человечество, может перерасти в глобальную катастрофу, заявил экс-глава производителя минеральных удобрений «ФосАгро» Андрей Гурьев. Об этом пишет РБК.

Миру предрекли глобальную продовольственную катастрофу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в июле 2022 года в ООН предупредили, что мир столкнется с массовым голодом, политической дестабилизацией, а также с неконтролируемой миграцией в случае, если не будет принято каких-либо мер для преодоления продовольственного кризиса

Гурьев подчеркнул, что в 2020–2021 годах на планете был зафиксирован кризис на рынке минеральных удобрений из-за ограничительных мер, которые вводились против России.

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Предприниматель напомнил, что ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) предупреждала на международных площадках, что продолжение деструктивной санкционной политики приведет в итоге к росту голода во всем мире и раскрутке маховика продовольственной инфляции.

Важнейшим фактором кризиса, уточнил бизнесмен, стал разлом на мировом рынке удобрений, которые играют ключевую роль в повышении производительности сельского хозяйства. Он разорвал разорвал цепочки поставок из России и Белоруссии, на которые в 2021 году приходилась почти четверть мировой торговли.

Общество,Андрей Гурьев,Фосагро,ООН,
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