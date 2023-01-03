Российский писатель назвал лучшие книги 2022 года

Российский писатель Алексей Сальников назвал пять книг, которые, по его мнению, стали лучшими в 2022 году. Об этом сообщает 66.ru.

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В топ писателя вошли новые работы российских авторов: «Русская зима» Романа Сенчина, «Каждые сто лет» Анны Матвеевой, «Сезон отравленных плодов» Веры Богдановой, «Типа я» Ислама Ханипаева и «Выше ноги от земли» Михаила Турбина.

Сальников является автором романов «Петровы в гриппе и вокруг него», «Отдел», «Опосредованно» и «Оккульттрегер».