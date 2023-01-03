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35 минут назад

Российский писатель назвал лучшие книги 2022 года

Lenta.ru

Российский писатель Алексей Сальников назвал пять книг, которые, по его мнению, стали лучшими в 2022 году. Об этом сообщает 66.ru.

Российский писатель назвал лучшие книги 2022 года
Фото: ТАССТАСС

В топ писателя вошли новые работы российских авторов: «Русская зима» Романа Сенчина, «Каждые сто лет» Анны Матвеевой, «Сезон отравленных плодов» Веры Богдановой, «Типа я» Ислама Ханипаева и «Выше ноги от земли» Михаила Турбина.

Сальников является автором романов «Петровы в гриппе и вокруг него», «Отдел», «Опосредованно» и «Оккульттрегер».

Ранее крупные книжные магазины и ведущие издательства России назвали самые продаваемые художественные книги в 2022 году. По уровню спроса в прошлом году лидером стала антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» — за последний год читателям было продано 196 053 экземпляра романа. Далее следует «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда с результатом в 173 172 проданных копии. На третьей строчке расположились «Маленькие женщины» Луизы Олкотт (129 504).

Общество,Вера Богданова,Анна Матвеева,Алексей Сальников,Роман Сенчин,Джордж Оруэлл,Оскар Уайльд,
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