В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость жителей Российской Федерации гриппом и ОРВИ снизилась на 29,3% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что за последнюю неделю 2022 года (26 декабря 2022 года — 1 января 2023 года) на территории РФ было отмечено снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения на 29,3% по сравнению с предыдущей неделей. В структуре циркулирующих респираторных вирусов по-прежнему доминируют вирусы гриппа (81,3%).

Среди них преобладает вирус гриппа A (H1N1) 2009 или свиной грипп (60,8%), он циркулирует повсеместно. Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что в 2024 году вирус гриппа может принять пандемическую форму, как это больше десяти лет назад. До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что количество новых заболевших гриппом и ОРВИ в Москве снизилось на 26,8%. По данным экспертов, показатели заболеваемости на 52-й неделе в сравнении с предыдущей снизились во всех возрастных группах.