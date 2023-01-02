В Израиле призвали сократить иммиграцию неевреев

Новый министр интеграции Офир Софер заявил, что необходимо внести изменения в Закон о возвращении.
В интервью Radio Kan он также отметил, что по его данным, 72% репатриантов из России и с Украины в 2022 году не были евреями по ортодоксальному еврейскому закону. При этом многие из них подпали под действие Закона о возвращении.
Софер добавил, что для разработки новой политики по этому вопросу будет создан специальный комитета.Софер добавил, что для разработки новой политики по этому вопросу будет создан специальный комитета.