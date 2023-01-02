Лавров исполнил мечту мальчика побывать внутри подводной лодки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика Максима Кузнецова из Москвы, который загадал желание побывать внутри подводной лодки.
"Мне очень приятно, что наше министерство будет той структурой, которая Максиму сделала новогодний подарок. На лодке там полностью покажут все, мы договорились", - сказал Лавров на встрече с Кузнецовым, который пришел вместе с папой.
Во время беседы выяснилось, что отец мальчика моряк, а сам Максим увлекается сборными моделями фирмы "Звезда". "Давайте попробуем, мы приобретем набор для сборки моделей, Максим его сделает, и мы здесь в музее [МИД РФ] поставим", - предложил министр.
После встречи с главой МИД РФ Максим отправился на экскурсию, которая прошла внутри 90-метровой дизельной подлодки Б-396 "Новосибирский комсомолец", являющейся экспонатом Музея истории Военно-морского флота России. Мальчик познакомился с внутренним устройством подводной лодки, исследовал приборы управления.
Также Лавров помог осуществлению мечты мальчика из Красноярского края Ивана Брагина, который отправится в полет на воздушном шаре.
"Сергей Викторович, спасибо, что исполнили мою мечту", - сказал Иван во время встречи с представителем МИД России в Красноярске Артемом Захаровым, который передал мальчику сертификат для полета.