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1 час назад

Лавров исполнил мечту мальчика побывать внутри подводной лодки

ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика Максима Кузнецова из Москвы, который загадал желание побывать внутри подводной лодки.

Лавров исполнил мечту мальчика побывать внутри подводной лодки
Фото: 

"Мне очень приятно, что наше министерство будет той структурой, которая Максиму сделала новогодний подарок. На лодке там полностью покажут все, мы договорились", - сказал Лавров на встрече с Кузнецовым, который пришел вместе с папой.

Во время беседы выяснилось, что отец мальчика моряк, а сам Максим увлекается сборными моделями фирмы "Звезда". "Давайте попробуем, мы приобретем набор для сборки моделей, Максим его сделает, и мы здесь в музее [МИД РФ] поставим", - предложил министр.

После встречи с главой МИД РФ Максим отправился на экскурсию, которая прошла внутри 90-метровой дизельной подлодки Б-396 "Новосибирский комсомолец", являющейся экспонатом Музея истории Военно-морского флота России. Мальчик познакомился с внутренним устройством подводной лодки, исследовал приборы управления.

Также Лавров помог осуществлению мечты мальчика из Красноярского края Ивана Брагина, который отправится в полет на воздушном шаре.

"Сергей Викторович, спасибо, что исполнили мою мечту", - сказал Иван во время встречи с представителем МИД России в Красноярске Артемом Захаровым, который передал мальчику сертификат для полета.

Общество,Артем Захаров,Максим Кузнецов,Сергей Лавров,МИД России,
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