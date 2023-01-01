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5 минут назад

Умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко

Илья Родин

На 76-м году жизни скончался первый председатель КГБ РСФСР, генерал-майор в отставке Виктор Иваненко. Об этом в воскресенье, 1 января, рассказал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Виктор Иваненко возглавил республиканский КГБ сразу после его создания в 1991 году. Кроме того, с ноября по декабрь1991 года был руководителем Агентства федеральной безопасности РСФСР. В январе 1992 года был отправлен в отставку.

«Несмотря на демократические взгляды, Иваненко делал все возможное, чтобы сохранить на стыке эпох отечественные спецслужбы и не дать их окончательно развалить», - подчеркнул Хинштейн.

Парламентарий уточнил, что в беседе с ним бывший глава КГБ рассказал о том, как едва не упал перед первым президентом России Борисом Ельциным на колени осенью 1991 года. Столь экстравагантный поступок был вызван сообщением о возможном полном упразднении системы госбезопасности.

Общество,Виктор Иваненко,Борис Ельцин,Александр Хинштейн,Госдума,
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