Умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко

На 76-м году жизни скончался первый председатель КГБ РСФСР, генерал-майор в отставке Виктор Иваненко. Об этом в воскресенье, 1 января, рассказал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

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Отмечается, что Виктор Иваненко возглавил республиканский КГБ сразу после его создания в 1991 году. Кроме того, с ноября по декабрь1991 года был руководителем Агентства федеральной безопасности РСФСР. В январе 1992 года был отправлен в отставку.

«Несмотря на демократические взгляды, Иваненко делал все возможное, чтобы сохранить на стыке эпох отечественные спецслужбы и не дать их окончательно развалить», - подчеркнул Хинштейн.