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16 минут назад

С 1 января в России стартует добровольная государственная дактилоскопия

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С 1 января в России по экстерриториальному принципу будет проводиться добровольная государственная дактилоскопическая регистрация для иностранцев, лиц без гражданства и россиян.

В России стартует добровольная государственная дактилоскопия
Фото: ТАССТАСС

Норма вступила в силу 1 января 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изменения в федеральном законодательстве.

«Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства проводится на территории Российской Федерации независимо от их места жительства или места их пребывания на безвозмездной основе в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти», — говорилось в тексте закона №128-ФЗ.

До этого получить услугу можно было по месту жительства или по месту пребывания.

Ранее начальник УВМ ГУ МВД России по Москве Дмитрий Сергиенко рассказал о процедуре дактилоскопирования.

Общество,Дмитрий Сергиенко,МВД России,
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