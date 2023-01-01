В России стартует добровольная государственная дактилоскопия

С 1 января в России по экстерриториальному принципу будет проводиться добровольная государственная дактилоскопическая регистрация для иностранцев, лиц без гражданства и россиян.

Фото: ТАСС ТАСС

Норма вступила в силу 1 января 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изменения в федеральном законодательстве.

«Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства проводится на территории Российской Федерации независимо от их места жительства или места их пребывания на безвозмездной основе в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти», — говорилось в тексте закона №128-ФЗ.