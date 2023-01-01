В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
24 минуты назад

Ургант вышел на связь после исчезновения из новогоднего эфира

Газета.Ru

Телеведущий Иван Ургант обратился к своим подписчикам после снятия с эфира телеспектакля с его участием. Он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свое фото в футболке с надписью «No comment» (англ. — «без комментариев») и поздравил всех с Новым годом.

Ургант вышел на связь после исчезновения из новогоднего эфира
Фото: urgantcom/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)urgantcom/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Ребята, чуть не забыл. Мы с вами в этом году видимся нечасто. Но это не отменяет главного — я вас очень люблю. Не всех, конечно… Хотя нет, всех. С Новым Годом», — написал Ургант.

Ранее он сыграл Карлсона в новогодней музыкальной сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти», премьера которой должна была состояться 31 декабря на платформе KION. В основу проекта легла одноименная пьеса Аркадия Хайта и Александра Левенбука на музыку Бориса Савельева и Александра Флярковского.

Телеспектакль с Иваном Ургантом сняли с эфира

Позднее Ургант сообщил о снятии с эфира новогоднего проекта с его участием.

Общество,Борис Савельев,Аркадий Хайт,Иван Ургант,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители