Ургант вышел на связь после исчезновения из новогоднего эфира

Телеведущий Иван Ургант обратился к своим подписчикам после снятия с эфира телеспектакля с его участием. Он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свое фото в футболке с надписью «No comment» (англ. — «без комментариев») и поздравил всех с Новым годом.
«Ребята, чуть не забыл. Мы с вами в этом году видимся нечасто. Но это не отменяет главного — я вас очень люблю. Не всех, конечно… Хотя нет, всех. С Новым Годом», — написал Ургант.
Ранее он сыграл Карлсона в новогодней музыкальной сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти», премьера которой должна была состояться 31 декабря на платформе KION. В основу проекта легла одноименная пьеса Аркадия Хайта и Александра Левенбука на музыку Бориса Савельева и Александра Флярковского.
Позднее Ургант сообщил о снятии с эфира новогоднего проекта с его участием.