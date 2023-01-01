Патриарх Кирилл заявил об угрозе крупномасштабной войны

«А если этот оружейный арсенал не соответствует нравственному состоянию рода человеческого, разве не возрастает угроза использования этого оружия? Все это свидетельствует о том, что научное развитие человеческой цивилизации не могут обеспечить ни счастье, ни безопасность человека. Мы молимся сегодня о мире, чтобы Господь предотвратил всякое губительное развитие международных отношений, которые достигли сегодня опаснейшей черты», - подчеркнул предстоятель Русской церкви.