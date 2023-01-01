В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
8 минут назад

Патриарх Кирилл: «Международные отношения достигли сегодня опаснейшей черты»

Ирина Лебедева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Георгиевском кафедральном соборе в Одинцово Московской области высказался на тему международной ситуации, в которой он видит угрозу крупномасштабной войны. Об этом пишет

Патриарх Кирилл заявил об угрозе крупномасштабной войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

РИА Новости.

«Мы сегодня находимся в тяжелейшей атмосфере взаимного недоверия между странами, это напряжение возрастает так, что возникает уже угроза крупномасштабной войны. Если отношения так ухудшились, то, конечно, это регресс», - сказал патриарх.

Кроме того, никогда человечество не обладало «такими страшными средствами уничтожения», что сейчас накоплены в арсеналах.

«А если этот оружейный арсенал не соответствует нравственному состоянию рода человеческого, разве не возрастает угроза использования этого оружия? Все это свидетельствует о том, что научное развитие человеческой цивилизации не могут обеспечить ни счастье, ни безопасность человека. Мы молимся сегодня о мире, чтобы Господь предотвратил всякое губительное развитие международных отношений, которые достигли сегодня опаснейшей черты», - подчеркнул предстоятель Русской церкви.

Наша страна должна помочь миру, который погружается в духовный и нравственный кризис, как в свое время спасла его от фашизма, - информирует govoritmoskva.

«Может быть, сегодня Господь, призывая нас к таким жертвам страшным, призывает нас к тому, чтобы своей духовной жизнью, своей верой, проникновением веры во все сферы общественной жизни, мы бы так же могли помочь миру обрести спасение», — предположил патриарх.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу вечером совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя, во время которого призвал молиться за избавление России от внешних врагов и выразил надежду, что следующий год принесет мир.

Общество,Патриарх Кирилл,Иисус Христос,РПЦ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители