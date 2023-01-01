Патриарх Кирилл заявил об угрозе крупномасштабной войны

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Георгиевском кафедральном соборе в Одинцово Московской области высказался на тему международной ситуации, в которой он видит угрозу крупномасштабной войны. Об этом пишет
РИА Новости.
«Мы сегодня находимся в тяжелейшей атмосфере взаимного недоверия между странами, это напряжение возрастает так, что возникает уже угроза крупномасштабной войны. Если отношения так ухудшились, то, конечно, это регресс», - сказал патриарх.
Кроме того, никогда человечество не обладало «такими страшными средствами уничтожения», что сейчас накоплены в арсеналах.
«А если этот оружейный арсенал не соответствует нравственному состоянию рода человеческого, разве не возрастает угроза использования этого оружия? Все это свидетельствует о том, что научное развитие человеческой цивилизации не могут обеспечить ни счастье, ни безопасность человека. Мы молимся сегодня о мире, чтобы Господь предотвратил всякое губительное развитие международных отношений, которые достигли сегодня опаснейшей черты», - подчеркнул предстоятель Русской церкви.
Наша страна должна помочь миру, который погружается в духовный и нравственный кризис, как в свое время спасла его от фашизма, - информирует govoritmoskva.
«Может быть, сегодня Господь, призывая нас к таким жертвам страшным, призывает нас к тому, чтобы своей духовной жизнью, своей верой, проникновением веры во все сферы общественной жизни, мы бы так же могли помочь миру обрести спасение», — предположил патриарх.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу вечером совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя, во время которого призвал молиться за избавление России от внешних врагов и выразил надежду, что следующий год принесет мир.