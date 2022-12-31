Известная телеведущая сделала замечание Екатерине Андреевой

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По мнению Шатиловой, Андреевой стоит интонационно изменить подачу, чтобы «ставить точку в конце предложения».

«Она заканчивает предложения вопросом интонационно, а должна быть точка в конце каждого предложения», - сказала диктор советского телевидения.

Шатилова рассказала, что ее педагогом была Ольга Сергеевна Высоцкая, народная артистка СССР, основательница профессии радиодиктора.

«Она очень обращала внимание как раз на это. Закончилось предложение — ставишь точку», — пояснила Шатилова.

По ее словам, не исключено, что Андреева читает текст с такой интонацией из-за того, что «суфлер идет слишком быстро».