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27 минут назад

Известная телеведущая сделала замечание Екатерине Андреевой

Майк Габриелян

Диктор советского телевидения Анна Шатилова предложила «изменить подачу» ведущей Первого канала Екатерине Андреевой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Известная телеведущая сделала замечание Екатерине Андреевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Шатиловой, Андреевой стоит интонационно изменить подачу, чтобы «ставить точку в конце предложения».

«Она заканчивает предложения вопросом интонационно, а должна быть точка в конце каждого предложения», - сказала диктор советского телевидения.

Шатилова рассказала, что ее педагогом была Ольга Сергеевна Высоцкая, народная артистка СССР, основательница профессии радиодиктора.

«Она очень обращала внимание как раз на это. Закончилось предложение — ставишь точку», — пояснила Шатилова.

По ее словам, не исключено, что Андреева читает текст с такой интонацией из-за того, что «суфлер идет слишком быстро».

Ранее Андреева рассказала, как ей удалось сохранить выдержку, когда в студии произошел инцидент с Овсянниковой.

Общество,Ольга Высоцкая,Анна Шатилова,Екатерина Андреева,Первый канал,
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