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54 минуты назад

В России за сутки госпитализировали 831 человека с коронавирусом

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В России за сутки госпитализировали 831 человека с коронавирусом. Накануне в больницы за 24 часа попали 956 пациентов с COVID-19.

В России за сутки госпитализировали 831 человека с коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также за сутки в России выявили 5527 новых случаев коронавируса, днём ранее — 5810.

Выписаны в связи с выздоровлением после COVID-19 7515 человек.

Также подтверждено 58 летальных исходов среди пациентов с таким диагнозом.

Ранее доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент несёт больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.

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