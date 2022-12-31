В России за сутки госпитализировали 831 человека с коронавирусом. Накануне в больницы за 24 часа попали 956 пациентов с COVID-19.
Также за сутки в России выявили 5527 новых случаев коронавируса, днём ранее — 5810.
Выписаны в связи с выздоровлением после COVID-19 7515 человек.
Также подтверждено 58 летальных исходов среди пациентов с таким диагнозом.
Ранее доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент несёт больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.