Какие законы вступят в силу в январе

1 января. Пенсии проиндексируют

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С 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 4,8 процента. Это предполагает Закон «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

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Таким образом, пенсии неработающих граждан к январю 2023 года с учетом опережающей индексации пенсии в июне текущего года на 10 процентов вырастут на 15,3 процента по сравнению с январем 2022 года.

Прибавку получат 30,3 миллиона российских пенсионеров.

1 января. МРОТ повысят до 16 242 рублей

С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 16 242 рубля. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличится на 6,3 процента.

Величина МРОТ превысит прожиточный минимум, который в 2023 году составлял 14 375 рублей, на 4 процента. Вслед за МРОТ повысят и другие выплаты и пособия, например, выплаты по больничным и единовременное пособие при рождении ребенка.

Также, согласно вступающему в силу постановлению Правительства, в 2023 году минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей, максимальная — 12 792 рубля в первые три месяца периода безработицы, 5000 рублей — в следующие три месяца периода безработицы.

Для россиян предпенсионного возраста минимальная величина пособия по безработице также составит 1500 рублей, максимальная — 12 792 рубля.

1 января. В 2023 году государство выполнит все социальные обязательства

С января вступает в силу закон о бюджете на 2023-2025 годы. В нем предусмотрено снижение стоимости российской нефти марки Urals за следующие три года с 80 до 65 долларов за баррель. Ожидается, что доллар будет стоить 68,1-72,2 рубля. Бюджет будет дефицитным.

Тем не менее документ гарантирует выполнение всех социальных обязательств государства. При его рассмотрении во втором чтении в Госдуме было перераспределено более полутора триллиона рублей. Дополнительные деньги пойдут на поддержку военнослужащих, борьбу с диабетом, строительство детских больниц, подготовку IT-специалистов, развитие оборонно-промышленного комплекса, закупку электробусов регионами. Уровень зарплат работников бюджетной сферы в следующем году вырастет более чем на восемь процентов, пенсии увеличатся на тысячу рублей.

Также в бюджете были повышены расходы на увеличение численности Вооруженных сил, обустройство военных городков, строительство военных госпиталей. На развитие АПК поправками сенаторов и депутатов предусмотрено дополнительно 11,5 миллиарда рублей, в том числе 8 миллиардов рублей — на комплексное развитие сельских территорий. Дополнительные средства выделены регионам на закупку электробусов и зарядной инфраструктуры — 9 и 2,4 миллиарда рублей соответственно.

1 января. Пострадавшие волонтеры получат компенсацию

Волонтерам и добровольцам будут платить компенсации за причинение вреда их жизни и здоровью. Такой закон вступает в силу 1 января.

Прежде компенсации волонтерам выплачивали только в нескольких регионах. Закон устанавливает единые правила для всей России. Выплаты предусмотрены для тех людей, которые работают в зоне риска. К ним относятся медики в красной зоне, ликвидаторы последствий чрезвычайных ситуаций, катастроф и пожаров, волонтеры, помогающие беженцам и пострадавшим, занимающиеся поиском пропавших без вести людей.

Также документ уточнил, что целями добровольческой (волонтерской) деятельности дополнительно следует считать содействие организациям в оказании медицинской помощи, оказание помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка.

Согласно еще одному закону, добровольцы и волонтеры смогут получить компенсацию на услуги связи. Доходы, полученные ими в виде выплат на возмещение расходов на оплату телефонных разговоров и интернета, освободят от обложения налогом на доходы физических лиц.

1 января. Семьи с детьми поддержат универсальным пособием

Малообеспеченные беременные женщины и родители детей в возрасте до 17 лет смогут получать универсальное пособие — оно заменит шесть действующих сегодня выплат. Такой закон вступает в силу 1 января.

Данная поддержка положена россиянам, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе. Если в семье воспитывают нескольких детей в возрасте до 17 лет, пособие назначают на каждого ребенка. Размер выплаты будет в зависимость от нуждаемости семьи: 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума. 50 процентов — это базовый размер пособия. 75 процентов начислят, если с учетом этих денег среднедушевой доход семьи не дотягивает до прожиточного минимума. Если же этот показатель все равно останется ниже положенного, размер доплаты будет 100 процентов.

Для оформления универсального пособия нужно подать одно заявление без дополнительных справок на портале госуслуг или лично в МФЦ, либо через Фонд социального страхования.

Также предусмотрено право на направление средств маткапитала для получения ежемесячной выплаты до достижения ребенком возраста трех лет независимо от очередности его рождения.

1 января. Дети-инвалиды смогут бесплатно летать к месту лечения

Дети-инвалиды с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью получили возможность бесплатно летать до места лечения и обратно. Такое постановление Правительства вступает в силу 1 января.

Принятое решение коснется детей-инвалидов, проходящих противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находящихся на гемодиализе, а также их родителей или сопровождающих.

Бесплатный перелет предоставят, если дорога к месту лечения на железнодорожном транспорте занимает более 12 часов или составляет более одной тысячи километров.

Прежде воспользоваться бесплатным авиаперелетом к месту лечения и обратно могли только дети-инвалиды с заболеваниями или травмами спинного мозга, а также дети с инвалидностью, проживающие в регионах Дальнего Востока или на территориях, где нет железнодорожного сообщения.

1 января. Собственникам жилья разрешили бесплатно узнавать о прописанных у них людях

Собственники жилья смогут бесплатно узнавать в органах внутренних дел о прописанных в их квартирах людях. Такой закон вступил в силу 1 января.

Порядок предоставления информации установит МВД. Также собственник сможет получить информацию о зарегистрированных в его помещении иностранцах из государственной информационной системы миграционного учета.

Прежде получить доступ к информации о зарегистрированных в его жилье людях собственник мог только в том случае, если на это было согласие с их стороны. Что касается иностранцев, то выдача такой информации вообще не была предусмотрена. Таким образом, легальные способы бесплатно получить информацию о зарегистрированных в жилом помещении фактически отсутствуют.

Особо остро эта проблема проявлялась при смене собственников жилья, например, когда люди получали недвижимость в наследство и даже не знали, кто там зарегистрирован.

1 января. Родители смогут бесплатно находиться в стационаре с детьми-инвалидами

Близкие родственники или законные представители смогут бесплатно находиться в стационаре вместе с детьми-инвалидами вне зависимости от возраста несовершеннолетних и без дополнительных медицинских показаний. Такой закон вступает в силу 1 января.

Прежде дети-инвалиды, попавшие в больницу, не всегда могли рассчитывать на то, что кто-то из родных будет находиться с ними круглосуточно. Родственники имели право на кровать и питание бесплатно, если ребенку еще нет четырех лет или если для сопровождения маленького пациента есть медицинские показания.

1 января. За помощь вузам и колледжам компании получат налоговую льготу

Компаниям, которые безвозмездно помогают образовательным организациям, имеющим госаккредитацию, предоставили право на инвестиционный налоговый вычет. Такой закон вступает в силу 1 января.

Регионы смогут устанавливать для таких налогоплательщиков предельные суммы расходов, учитываемых при определении инвестиционного налогового вычета. Льготу будут применять к налогу, начисленному за отчетный период, в котором передано имущество.

1 января. Фонд «Круг добра» оплатит лечение детей с редкими заболеваниями

Фонд «Круг добра» будет оплачивать лечение детей до 18 лет с орфанными заболеваниями из перечня 14 высокозатратных нозологий. Такой закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Прежде на средства фонда закупали препараты для лечения 59 редких болезней, которые не входят в перечень 14 высокозатратных нозологий (ВЗН). С 1 января подопечных у фонда станет больше.

«Круг добра» появился в 2021 году по инициативе президента. За счет федерального финансирования фонд помогает в оказании дорогостоящей медицинской помощи детям, в том числе в лечении за рубежом, закупке лекарств и медизделий, а также технических средств реабилитации. За время его существования помощь получили почти пять тысяч детей.

«Обеспечение детей с орфанным заболеваниями лекарствами раньше было полномочием регионов. Но далеко не все субъекты могли себе позволить купить лекарства, годовой курс которых или разовая доза на одного ребенка стоит более ста миллионов рублей», — напомнил «Парламентской газете» председатель правления «Круга добра» протоиерей Александр Ткаченко.

За счет сборов тогда могли помочь единицам. За два года фонд направил на помощь детям с редкими заболеваниями 94 миллиарда рублей. Лекарства получили пять тысяч детей, уточнил он.

1 января. Налоговое законодательство скорректировали

В России заработает институт единого налогового счета. Это предполагает закон, который вступает в силу 1 января.

Такое решение позволит упростить проведение налоговых платежей и снизить административные издержки. Вместо уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов отдельными платежами достаточно будет оплатить все налоговые обязательства на единый налоговый счет. Сделать это смогут компании, индивидуальные предприниматели и обычные граждане.

Еще одним законом в перечень доходов, освобождаемых от налогообложения, внесли имущество, которое компания безвозмездно получила, в соответствии с требованием законодательства России.

Кроме того, от налогообложения НДС освободили передачу исключительных прав на программы и базы данных, которые включены в Единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.

Расширен перечень расходов, связанных с производством и реализацией при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. В него включили расходы на проведение работ по разработке документов по стандартизации оборонной продукции.

Изменен срок уплаты налога на доходы физических лиц: перечислить денежные средства будет необходимо до 28-го числа текущего месяца. При этом поменялся и расчетный период, за который будет определяться и перечисляться налог: вместо календарного месяца установлены периоды с 23-го числа прошлого по 22-е число текущего месяца.

Также с 1 января 2023 года предусмотрен запрет на применение налогоплательщиками, работающими в ювелирной отрасли, упрощенной и патентной систем налогообложения как при закупке металла, так и при реализации ювелирных изделий. А перечень территорий, где применяют налог на профессиональный доход, пополнился городом Байконуром.

1 января. Институты обяжут сообщать МВД об отчислении иностранного студента

Университеты и академии должны будут уведомлять территориальные органы МВД об академических отпусках для иностранных студентов, их отчислении или завершении учебы, а также обращаться в полицию с ходатайствами о продлении для иностранных студентов срока временного пребывания.

Такой закон вступает в силу 1 января.

Если они этого не сделают, то им придется заплатить штраф. Для должностных лиц он составит от 35 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридически лиц — от 500 тысяч до 800 тысяч рублей.

1 января. В России появится «золотой стандарт» знаний

«Примерные программы» в законе об образовании заменили на обязательные, в которых Минпросвещения определит базовый уровень объема и содержания школьного образования. Такой закон вступает в силу 1 января 2023 года.

Федеральные основные общеобразовательные программы будут включать в себя единый учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов и дисциплин, а также федеральную рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы. Это будет базовый уровень. При этом школы имеют право сохранить свои программы, но содержание и планируемые результаты должны быть не ниже утвержденных на федеральном уровне.

Образовательные организации будут обязаны применять единые федеральные рабочие программы по нескольким предметам, включая русский язык, литературу, историю, обществознание, географию и ОБЖ. Это позволит в том числе устранить проблемы при переходе учащегося из одной школы в другую, а также установить соответствие содержания уроков и требований ЕГЭ.

1 января. Обладатели трех орденов Мужества получат дополнительные выплаты

Обладатели трех орденов Мужества или «За личное мужество» получат ежемесячные доплаты к пенсии. Такой закон вступает в силу 1 января.

Размер доплаты — 330 процентов социальной пенсии.

Орденом Мужества награждают россиян, проявивших самоотверженность и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф. Также эту награду получают за смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

1 января. ПФР и Фонд социального страхования объединились

В России начнет работу государственный внебюджетный Фонд пенсионного и социального страхования, объединив Пенсионный фонд и ФСС. Такой закон вступает в силу 1 января.

Создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат: их будут назначать автоматически либо по одному заявлению.

В компетенцию Социального фонда будут входить вопросы пенсионного и социального обеспечения, оплаты больничных, выплат по беременности и родам и по уходу за ребенком, страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, оказания социальной поддержки, предоставления россиянам и иностранцам госуслуг в электронной форме.

1 января. Чернобыльцам назначат выплату беззаявительно

Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, ставшие инвалидами, а также жители пострадавших территорий, получивших инвалидность из-за последствий аварии, смогут продлевать выплаты ежемесячной денежной компенсации в беззаявительном порядке. Такое постановление кабмина вступает в силу 1 января.

Данная возможность появилась благодаря единой цифровой платформе, объединяющей данные о начислении пособий, компенсаций и льгот. Эта платформа объединит информационные системы Министерства труда, ПФР и ФСС (с января — Социального фонда), а также учреждений медико-социальной экспертизы. Поэтапно на нее переводят все процессы по назначению и предоставлению мер социальной поддержки.

1 января. Ликвидирующие аварии железнодорожники будут получать бесплатное питание

Право на бесплатное горячее питание за счет работодателя получат сотрудники железнодорожного транспорта, занимающиеся аварийно-восстановительными работами. Такой закон вступает в силу 1 января.

Аналогичную преференцию предоставят специалистам, ведущим работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, по реконструкции и ремонту объектов инфраструктуры, по очистке железнодорожных путей и стрелочных переводов при ликвидации снежных заносов.

Бесплатную еду выдадут работникам, которые трудятся на путях более четырех часов после того, как было прекращено движение поездов по перегону.

1 января. В России внедрят единый тариф страховых взносов

В России заработает институт единого тарифа страховых взносов. Такие нормы закона вступают в силу 1 января.

Также все льготные категории плательщиков страховых взносов объединят в три группы в зависимости от тарифа страховых взносов (размеры льготных тарифов сохраняются).

Основной тариф составит 30 процентов в пределах облагаемой базы и 15,1 процента сверх базы, льготные тарифы составят 15,0 7,6 и 0,0 процента.

Благодаря этому к 2025 году максимальное пособие по уходу за ребенком должно вырасти с 37,9 тысячи рублей до 57,4 тысячи рублей, максимальное пособие по беременности за 140 дней составит 660,9 тысячи рублей вместо 435,9 тысячи рублей. Предельное пособие по временной нетрудоспособности увеличится до 143,5 тысячи рублей вместо 94,7 тысячи рублей (при стаже от восьми лет).

Распределение сумм страховых взносов будет осуществлять Федеральное казначейство по видам обязательного социального страхования в единой пропорции.

1 января. Меры поддержки бизнеса в период санкций продлили

Действие более 40 мер поддержки бизнеса, введенных с учетом санкций недружественных государств, продлили до конца 2023 года. Такой закон вступит в силу 1 января.

В частности, это касается норм, которые позволяют не учитывать снижение стоимости чистых активов акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью ниже размера их уставного капитала. То есть АО и ООО смогут избежать ликвидации, даже если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала.

Также решено сохранить возможность взимания справедливой платы с арендаторов из недружественных стран, которые закрыли свои магазины, но продолжают занимать помещения. Они зачастую не несут серьезных расходов, поскольку по договору обязаны выплачивать хозяевам площадей долю с оборота. Для таких компаний разрешено установить платеж в размере среднемесячной оплаты за прошлый год или разорвать договор аренды в одностороннем порядке.

1 января. В России подорожают водка и игристое

В России увеличат минимальные розничные цены на игристое вино и алкоголь крепостью более 28 процентов. Это предполагает приказ Минфина, вступающий в силу 1 января. Минимальная розничная цена на водку составит 281 рубль за 0,5 л, на коньяк — 517 рублей. Сейчас минимальная розничная цена водки — 261 рубль за 0,5 л, коньяка — 480 рублей.

Игристое вино подорожает со 169 до 239 рублей за 0,75 литра.

5 января. Таможенники смогут передавать социальным организациям больше товаров

Товаров, которые могут быть безвозмездно переданы таможенными органами медицинским, образовательным и иным социальным организациям, станет больше. Такой закон вступает в силу 5 января.

В частности, в обновленный перечень включены технические средства реабилитации, товары для детей, предметы для детского творчества, книги, а также технически сложные товары бытового назначения. Прежде указанный список включал лишь санитарно-гигиенические и медицинские изделия, быстро портящиеся продукты питания, детское и лечебное питание, а также одежда, обувь и другие предметы первой необходимости.

Правительство должно будет установить порядок и случаи безвозмездной передачи таможенными органами отдельных видов товаров, обращенных в федеральную собственность.

6 января. Оспаривать тарифы на вывоз мусора разрешат через ФАС

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) займутся досудебными спорами по бытовому мусору. Такой закон вступает в силу 6 января.

Речь идет о спорах между тарифными органами, операторами по обращению с отходами и их потребителями.

Теперь граждане смогут самостоятельно выбирать, какой способ защиты своих прав использовать — либо обращаться в административном порядке в антимонопольную службу, либо в суд.

В ФАС уже поступают жалобы, содержащие конкретные сведения о признаках нарушения законодательства в области государственного регулирования цен в сфере ТКО. В 2020 году поступило 100 жалоб, в 2021-м — 75. Но механизм досудебного регулирования споров прежде отсутствовал.

11 января. Сирот без жилья смогут зарегистрировать по адресу местных администраций

Детей-сирот, которые имеют право на получение жилья от государства, но у которых пока нет прописки, смогут зарегистрировать по местонахождению местной администрации там, где они жили до совершеннолетия. Такой закон выступает в силу 11 января.

Данный документ коснется 219 тысяч детей-сирот, которые имеют право получить жилье после 18 лет. Из-за отсутствия регистрации прежде эта категория россиян не могла получать социальные выплаты.

Кроме этого, согласно закону, дети-сироты до получения собственного жилья смогут зарегистрироваться не только по адресу местной администрации, но и территориального органа местной администрации.

11 января. Поиск работы в других регионах упростят

Власти теперь будут помогать гражданам, которые для трудоустройства переезжают в другой город или регион. Для получения данной услуги необходимо обратиться в службу занятости по мету проживания. Новые нормы закона касаются не только граждан, признанных безработными в установленном порядке, но и тех, кто работает на момент обращения. Им присвоят статус ищущих работу.

Программа мобильности трудовых ресурсов была запущена в России еще в 2012 году. Воспользовалось предоставленными ею возможностями около 3,5 тысячи граждан, временно выезжало на заработки более 75 тысяч человек.

Кроме того

1 января. Для проведения аудита финансовой и бухгалтерской отчетности в публичных акционерных обществах хотят привлекать только независимые аудиторские компании. Для непубличных и открытых АО требование то же, но в некоторых случаях аудит смогут проводить частные аудиторы. Обязательный аудит предлагается отменить для непубличных акционерных обществ, ценные бумаги которых не допущены к организованным торгам и АО, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в капитале которых не участвует Российская Федерация, регион или муниципальное образование. Также аудит не будет обязательным для тех акционерных обществ, деятельность которых «не характеризуется значительными масштабами».

1 января. Ежегодный прирост субвенций территориальным фондам обязательного медицинского страхования составит 11,6 процента. Это предполагает закон о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

1 января. Сокращен размер госпошлины за регистрацию соглашений об изменении или расторжении договоров аренды, если такой договор зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости. Он составит для физических лиц 350 рублей, для юридических лиц — 1000 рублей. Ранее госпошлина составляла 2000 рублей и 22 000 рублей соответственно.

1 января. В 2023 году ожидаемый период выплат накопительных пенсий останется на уровне 2022 года. Он составляет 264 месяца.

1 января. Срок начисления стимулирующих выплат медикам за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации и профилактических осмотров продлен до конца 2025 года. Еще одним законом для специалистов по оказанию противотуберкулезной помощи будут установлены социальные гарантии независимо от типа учреждения, в котором они работают. Кроме того, предусмотрено, что в отношении опекунов или попечителей, исполняющих свои обязанности возмездно, плательщиками страховых взносов на обязательное медицинское страхование будут являться региональные органы власти.