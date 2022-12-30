Губерниев назвал Вяльбе «разочарованием года»

«Главное разочарование года для меня – это то, что все активно признают Елену Валерьевну Вяльбе тренером года. Она никого в жизни никогда не тренировала, она – номинальный главный тренер. Вяльбе забирает награды другого человека, еще и радуется. Мне кажется, это как-то некрасиво», – заявил Губерниев.