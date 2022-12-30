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1 час назад

Губерниев назвал главу ФЛГР Вяльбе «разочарованием года»

Елена Прошина

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе стала «разочарованием года» в спорте. Об этом сообщает Sportsdaily.ru.

Губерниев назвал Вяльбе «разочарованием года»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главное разочарование года для меня – это то, что все активно признают Елену Валерьевну Вяльбе тренером года. Она никого в жизни никогда не тренировала, она – номинальный главный тренер. Вяльбе забирает награды другого человека, еще и радуется. Мне кажется, это как-то некрасиво», – заявил Губерниев.

Кроме того, к главным разочарованиям года он также причислил Криштиану Роналду. А в качестве самых громких событий 2022 года Губерниев назвал финал Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, а также выступления Александра Большунова, Анны Щербаковой и российских биатлонистов на Олимпиаде в Пекине.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал лучшего, по его мнению, российского биатлониста 2022 года.

Общество,Елена Вяльбе,Александр Большунов,Анна Щербакова,Дмитрий Губерниев,Криштиану Роналду,
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