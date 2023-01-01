Часть маткапитала можно будет направить на выплаты

Пособие за счет маткапитала можно будет получать на любого ребенка в возрасте до трех лет, независимо от его очередности. Соответствующий закон вступит в силу 1 января.

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

Условием выплат останется один критерий — среднедушевой доход семьи, постоянно проживающей в России, должен быть меньше двукратной величины регионального прожиточного минимума. Например, в Москве это 129,6 тысячи рублей в месяц на семью с одним ребенком, в Белгородской области — 73,6 тысячи, в Камчатском крае — 163,7 тысячи.