Часть маткапитала можно будет направить на выплаты

Пособие за счет маткапитала можно будет получать на любого ребенка в возрасте до трех лет, независимо от его очередности. Соответствующий закон вступит в силу 1 января.
Условием выплат останется один критерий — среднедушевой доход семьи, постоянно проживающей в России, должен быть меньше двукратной величины регионального прожиточного минимума. Например, в Москве это 129,6 тысячи рублей в месяц на семью с одним ребенком, в Белгородской области — 73,6 тысячи, в Камчатском крае — 163,7 тысячи.
Ежемесячное пособие для таких семей установят в размере величины регионального прожиточного минимума для детей, который в среднем составляет около 13,5 тысячи рублей. Когда минимум вырастет, автоматически увеличат и пособие, дополнительного обращения для этого не потребуется.