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47 минут назад

Вытрезвлять россиян в новом году будут по новым правилам

Парламентская газета

В 2023 году организации, оказывающие помощь находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, будут работать по обновленным нормам. Так, информацию о нетрезвых людях передадут в органы внутренних дел, а выпившие лишку смогут прийти в вытрезвитель самостоятельно. Об этом говорится в совместном приказе Минздрава, Минтруда и МВД, опубликованном на портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 января и заменит регламент 2021 года.

Вытрезвлять россиян в новом году будут по новым правилам
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Осмотр медика — обязателен

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Как сказано в приказе, поступившего в медвытрезвитель человека обязательно должен осмотреть врач. При этом медику предписано не только оценить состояние сознания и способность к передвижению, но и признаки причинения вреда здоровью, «в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они возникли в результате противоправных действий». Подобные предположения надо передать в полицию. Сделать это необходимо довольно быстро — в течение трех часов. А если речь идет о несовершеннолетних, людях без паспорта, тех, кого избили или у кого при себе обнаружили оружие или наркотики, то не более чем через час.

Осмотр и консультация медика нужны обязательно, считает член Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, заслуженный врач России Владимир Круглый.

«Это очень важно, потому что алкогольное опьянение часто маскирует травмы, и многие умирают именно от этого. Или думают, что человек пьяный, а у него инсульт», — пояснил сенатор.

Также он отметил, что работа медвытрезвителей особенно актуальна сейчас, во время длительных новогодних праздников:

«Многие люди не в состоянии себя контролировать, и могут замерзнуть в состоянии алкогольного опьянения и погибнуть».

Поэтому такие учреждения нужны, здесь могут спасти жизни наших граждан, уверен Круглый.

Под крышей на сутки

Новое и то, что теперь перебравшие с горячительными напитками могут сами прийти в вытрезвители. Как ранее рассказал «Парламентской газете» член высшего совета партии «Единая Россия», бывший первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике и один из соавторов закона о вытрезвителях Валерий Рязанский, в этом нет ничего зазорного. По его словам, если граждане, которые находятся в более-менее вменяемом состоянии, не могут, к примеру, добраться до дома, то могут обратиться в вытрезвитель.

«Для таких людей это может стать хорошим способом провести время под крышей и в безопасности. Не вижу в этом ничего плохого, даже наоборот», — уверен эксперт.

При этом провести время в вытрезвителе можно только по своему личному согласию. Об этом нетрезвый человек должен уведомить заведение в собственноручно подписанном документе. Правда, если он находится в такой степени алкогольного опьянения, что не может подписать согласие, то сделать это следует во время его пребывания в вытрезвителе. Кстати, этот срок не должен превышать 24 часов.

Так же, как и раньше, тем, кто попадет в вытрезвитель, обеспечат отдельное спальное место, предоставят одежду и обувь. При этом мужчины и женщины будут приходить в себя в разных помещениях.

Общество,Валерий Рязанский,Минтруд России,Единая Россия,Совет Федерации,
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