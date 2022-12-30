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1 час назад

Ахеджакова опровергла слухи о том, что ее спектакль "Мой внук Вениамин" отменили из-за цензуры

Газета.Ru

Актриса Лия Ахеджакова в беседе с изданием "Подъем" объяснила отмену спектакля "Мой внук Вениамин" в ДК "Выборгский" в Санкт-Петербурге. По словам актрисы, представители Дворца культуры объявили ей о неких работах в здании театра. "Ленэнерго" прислало бумажку, что с 12 до 24 часов у них какие-то работы. Какая может быть цензура? Пьеса, которая играется по всей стране уже лет пять-шесть. Нет, цензуры тут не было. Иначе нас бы давно бы уже приостановили", - заверила она. На сайте ДК "Выборгский" утверждается, что показ перенесен, но на какую дату, не уточняется. До этого СМИ утверждали, что постановку отменили после того, как вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев пообещал прислать на ее выступление бойцов ЧВК "Вагнер". По сюжету спектакля, мать привозит для сына невесту из провинции. Однако ее сын противится навязанному матерью браку, а привезенная невеста оказывается не совсем той, кем казалась. Ранее Ахеджакова пожаловалась, что с ней перестали здороваться коллеги из-за критики СВО.

Ахеджакова опровергла слухи о том, что ее спектакль "Мой внук Вениамин" отменили из-за цензуры
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Общество,Лия Ахеджакова,Андрей Медведев,Россети Ленэнерго,Мосгордума,
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