«Аэрофлот» выкупил у лизингодателя 10 самолетов Boeing

Российская авиакомпания «Аэрофлот» выкупила десять самолётов Boeing 777-300ER у ирландской лизинговой компании.
«Аэрофлот» выкупил и получил права собственности на десять дальнемагистральных самолётов Boeing 777-300ER, которые с 2013 и 2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее правительство России на два года продлило порядок дальнейшей эксплуатации самолётов, взятых в лизинг или аренду у иностранных компаний.
Отмечается, что это позволит российским авиакомпаниям сохранить парк самолётов и обеспечивать достаточный объём пассажирских авиаперевозок.