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1 час назад

«Аэрофлот» сообщил о выкупе десяти самолётов Boeing у ирландской компании

RT на русскомиещё 11

Российская авиакомпания «Аэрофлот» выкупила десять самолётов Boeing 777-300ER у ирландской лизинговой компании.

«Аэрофлот» выкупил у лизингодателя 10 самолетов Boeing
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Аэрофлот» выкупил и получил права собственности на десять дальнемагистральных самолётов Boeing 777-300ER, которые с 2013 и 2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее правительство России на два года продлило порядок дальнейшей эксплуатации самолётов, взятых в лизинг или аренду у иностранных компаний.

Отмечается, что это позволит российским авиакомпаниям сохранить парк самолётов и обеспечивать достаточный объём пассажирских авиаперевозок.

Общество,Аэрофлот,Правительство РФ,
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