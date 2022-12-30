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53 минуты назад

Стало известно место похорон композитора Артемьева

Никита Бородкин

Композитора Эдуарда Артемьева похоронят в субботу, 31 декабря, на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оргсекретаря Союза кинематографистов Михаила Калинина.

Названа дата церемонии прощания и похорон Эдуарда Артемьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отпевание также пройдет 31 декабря в храме Большое Вознесение на Большой Никитской улице в Москве.

Напомним, что Артемьев скончался 30 декабря на 86-м году жизни в реанимации. 9 декабря его госпитализировали с коронавирусом. Состояние композитора осложнялось хроническими заболеваниями — аортальным пороком сердца и застойной сердечной недостаточностью.

Артемьев родился в 1937 году в Новосибирске, окончил Московское хоровое училище и столичную консерваторию. В первую очередь он известен как автор музыки к фильмам режиссеров Никиты Михалкова, Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского и других. Был лауреатом государственных наград, в числе которых орден «За заслуги перед Отечеством» и орден Александра Невского. Получил четыре премии «Ника» за лучшую музыку к фильмам «Лимита», «Водитель для Веры», «12», «Герой» и пять статуэток «Золотой орел».

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