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41 минуту назад

Мизулина озвучила миллиардную стоимость информационных атак на Россию

Никита Бородкин

Согласно оценке Лиги безопасного интернета информационные атаки на Россию, которые ведутся с начала специальной военной операции на Украине, обошлись их организаторам уже более чем в 18 млрд долларов. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава организации Екатерина Мизулина.

Мизулина озвучила миллиардную стоимость информационных атак на Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, средства ушли на создание и продвижение фейковой информации, распространение ее через блогеров-иноагентов, приобретение рекламы, накрутку поисковой выдачи и производство публикаций, которые содержат недостоверную информацию о России и ее вооруженных силах.

В Лиге безопасного интернета также назвали топ фейков о России за 2022 год. Первое место в нем заняла недостоверная информация о «резне в Буче», на втором месте оказался фейк об украинском летчике, которого прозвали «Призраком Киева», а на третьем — слухи про массовые преступления российских военных на Украине. Также в список вошла дезинформация о вбросах бюллетеней на выборах в Госдуму в 2021 году, фейки о «мобилизации» всех мужчин в одной из деревень Кузбасса, «планы» применить ядерное оружие Москвой и другие.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Общество,Екатерина Мизулина,Госдума,
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