Мизулина озвучила миллиардную стоимость информационных атак на Россию

Согласно оценке Лиги безопасного интернета информационные атаки на Россию, которые ведутся с начала специальной военной операции на Украине, обошлись их организаторам уже более чем в 18 млрд долларов. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава организации Екатерина Мизулина.

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По ее словам, средства ушли на создание и продвижение фейковой информации, распространение ее через блогеров-иноагентов, приобретение рекламы, накрутку поисковой выдачи и производство публикаций, которые содержат недостоверную информацию о России и ее вооруженных силах.

В Лиге безопасного интернета также назвали топ фейков о России за 2022 год. Первое место в нем заняла недостоверная информация о «резне в Буче», на втором месте оказался фейк об украинском летчике, которого прозвали «Призраком Киева», а на третьем — слухи про массовые преступления российских военных на Украине. Также в список вошла дезинформация о вбросах бюллетеней на выборах в Госдуму в 2021 году, фейки о «мобилизации» всех мужчин в одной из деревень Кузбасса, «планы» применить ядерное оружие Москвой и другие.