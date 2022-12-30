Раскрыта зависимость между кибератаками на россиян и отключениями света в Киеве

«Уход MasterCard и Visa отчасти обесценил банковские карты россиян — теперь нет смысла красть данные, потому что воспользоваться ими нигде нельзя, кроме как в России и еще паре государств. И хотя на количестве атак финансовая изоляция не сильно сказалась, но если бы MasterCard и Visa остались, было бы намного хуже», — заключил Коростелев.