Что изменится в жизни россиян с 1 января 2023 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в январе 2023 года и коснутся многих россиян.

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Повышение МРОТ

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Размер МРОТ увеличится на 6,3% и составит 16 242 рубля.

Индексация пенсий

Индексация пенсий неработающих пенсионеров составит 4,8%. Рассчитать новый размер пенсии можно, умножив текущую сумму выплаты на 1,048. Согласно плановой индексации, минимальный размер пенсии составит 12 363 рублей.

Новые выплаты медикам

С 1 января начнутся выплаты в рамках дополнительной поддержки медицинских работников. Доплаты получат те, кто работает в центральных районных и районных больницах, первичном звене здравоохранения, скорой медпомощи. Размер выплат будет зависеть от должности, функционала сотрудников. Например, врачи первичного звена будут получать надбавку 14,5 тыс. рублей, врачи скорой медицинской помощи — 11,5 тыс. рублей. Фельдшеры и медицинские сестры скорой медицинской помощи — 7 тыс. рублей, а младший медперсонал центральных районных больниц первичного звена — 4 тыс. рублей.

Вводится универсальное пособие для детей

Вводится универсальное социальное пособие для беременных и семей с детьми до 17 лет, подпадающих под критерии малообеспеченности. Право на пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя. Для получения единого пособия большинству заявителей понадобится только заполнить заявление. По предварительным прогнозам, в соответствии с Федеральным законом №455-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" получать пособие будет около 10 млн человек.

Ликвидация ПФР

Пенсионный фонд России теперь объединили с ФСС в Социальный фонд России. С начала 2023 года планируется открыть 2,6 тыс. единых офисов клиентского обслуживания фонда по всей России.

Трудовые книжки нового образца

Начнут использоваться трудовые книжки нового образца: бланки в них будут с защитой. Защищенная полиграфия используется для предотвращения подделок документов строгой отчестности.

Расширятся разделы со сведениями о работе: 14 разворотов в трудовой книжке и 12 во вкладыше. При этом работники смогут без ограничений пользоваться прежними трудовыми книжками.

Налоговый вычет компаниям, поддерживающим образовательные учреждения

Компании, поддерживающие детские сады, школы, техникумы, колледжи и вузы, получают право на инвестиционный налоговый вычет. Закон позволит развивать профильные образовательные организации — помогать им безвозмездно проводить ремонты и передавать в пользование новые здания либо перечислять деньги. Порядок применения льготы и размер вычета будут в компетенции субъектов РФ.

Изменения для автовладельцев

Для водителей начнут действовать новая государственная пошлина и увеличенные акцизы на легковые автомобили. Так, за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства нужно будет заплатить пошлину в 1 тыс. рублей. Столько же — за повторное получение разрешения взамен утраченного или пришедшего в негодность.

За продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов и выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов пошлина составит 1 тыс. и 1,5 тыс. рублей соответственно.

Пошлину за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией увеличили до 1,5 тыс. рублей. Также вырастут акцизы на легковые автомобили и мотоциклы. Сумма такого налога будет зависеть от мощности двигателя транспортного средства.

Тарифы на электричество на пять лет

Тарифы на передачу электроэнергии в регионах будут устанавливаться на пять лет. Эта мера направлена на повышение инвестиционной привлекательности электроэнергетической отрасли и качества электроснабжения, а также позволит устанавливать долгосрочные тарифы для потребителей.

Отмена скидки на госпошлины при оплате через "Госуслуги"

Скидка в 30% на оплату госпошлин через портал госуслуг будет отменена с 1 января.

Повышение тарифов на билеты поездов ФПК

Федеральная пассажирская компания (ФПК) повышает тарифы на проезд в купе, СВ и вагонах класса люкс в поездах дальнего следования на 8,1%. Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов также будут проиндексированы на 8,1%.

Компенсации пострадавшим волонтерам

Вступает в силу закон о компенсациях пострадавшим волонтерам. Ее смогут получать добровольцы, которые участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, а также в оказании помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф и ряду других категорий граждан.