Директора российского центра творчества уволили из-за детских подарков

Директора Астраханского областного центра развития творчества уволили после инцидента с распределением детских подарков на губернаторской елке. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своем Telegram.
Губернатор назвал ситуацию недопустимой, а ее причиной назвал бестактность и халатность главы учреждения-организатора, которые «не укладываются в голове».
«Отрицать ошибку организаторов, в результате чего часть детей получили подарки на самом мероприятии, а подарки других были отправлены в учреждения, я не буду», — добавил он.