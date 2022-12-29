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56 минут назад

Директора российского центра творчества уволили из-за детских подарков

Lenta.ru

Директора Астраханского областного центра развития творчества уволили после инцидента с распределением детских подарков на губернаторской елке. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своем Telegram.

Директора российского центра творчества уволили из-за детских подарков
Фото:  Telegram-канал Игоря Бабушкина Telegram-канал Игоря Бабушкина

Губернатор назвал ситуацию недопустимой, а ее причиной назвал бестактность и халатность главы учреждения-организатора, которые «не укладываются в голове».

«Отрицать ошибку организаторов, в результате чего часть детей получили подарки на самом мероприятии, а подарки других были отправлены в учреждения, я не буду», — добавил он.

Общество,Игорь Бабушкин,
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