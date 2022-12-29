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1 час назад

В РСТ рассказали о перспективах внутреннего туризма в 2023 году

RT на русском

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что в 2023 году продолжит развиваться внутренний туризм, и возможности для отдыха в регионах расширятся.

В РСТ рассказали о перспективах внутреннего туризма в 2023 году
Фото: RT на русскомRT на русском

«Дополнительные виды отдыха и отдыха на внутреннем рынке развиваются. Это позволяет даже в непростое время не отказываться от поездок. В следующем году уже будет дальнейшее развитие», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как считает эксперт, сфера внутреннего туризма почти восстановилась до доковидного периода.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН заявила, что россияне совершили на 10% больше поездок внутри страны по сравнению с прошлым годом.

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