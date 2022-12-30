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15 минут назад

Церемония прощания и похороны Эдуарда Артемьева состоятся 31 декабря

ТАССиещё 1

Церемония прощания и похороны композитора Эдуарда Артемьева, умершего накануне на 86-м году жизни, пройдут в субботу, 31 декабря, сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов России в пятницу.

Названа дата церемонии прощания и похорон Эдуарда Артемьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Завтра [31 декабря]. И похороны, и отпевание, и прощание в храме Вознесения на Никитской", - сказал собеседник агентства, добавив, что информацию по месту похорон объявят позже.

Артемьев стал одним из первых советских композиторов, работавших в жанре электронной музыки. В 1960-1990 годах написал музыку к более чем тридцати постановкам для Театра им. Моссовета, Государственного академического Малого театра и других. Кроме того, композитор написал музыку к более чем 200 фильмам, в том числе к картинам "Солярис" и "Зеркало" Андрея Тарковского, "Свой среди чужих, чужой среди своих" и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова.

Артемьев - четырехкратный лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, а также престижных российских кинопремий, таких как "Ника" и "Золотой орел". В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин присвоил композитору звание Героя Труда.

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