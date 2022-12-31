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1 час назад

В Москве прошло отпевание композитора Эдуарда Артемьева

ТАССиещё 4

Отпевание композитора Эдуарда Артемьева, умершего на 86-м году жизни, прошло в субботу в храме Вознесения на Никитской в Москве. Как передает корреспондент ТАСС, в храм пришли около 100 людей.

В Москве прошло отпевание композитора Эдуарда Артемьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, с Артемьевым простились министр культуры РФ Ольга Любимова, которая назвала смерть композитора "невосполнимой потерей", специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, ректор Щепкинского училища Борис Любимов, продюсер Леонид Верещагин, телеведущий Юрий Николаев, Анна, Надежда и Артем Михалковы, многие другие.

Композитора похоронят в субботу на Ваганьковском кладбище в Москве. Как сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов РФ, "на кладбище решено провести закрытую церемонию - только для самых близких".

Артемьев стал одним из первых советских композиторов, работавших в жанре электронной музыки. В 1960-1990 годах написал музыку более чем к 30 постановкам для Театра им. Моссовета, Малого театра и других. Кроме того, композитор написал музыку к более чем 200 фильмам, в том числе к картинам "Солярис" и "Зеркало" Андрея Тарковского, "Свой среди чужих, чужой среди своих" и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова.

Артемьев - четырехкратный лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, а также российских кинопремий, таких как "Ника" и "Золотой орел". В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин присвоил композитору звание Героя Труда.

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