В Москве прошло отпевание композитора Эдуарда Артемьева

Отпевание композитора Эдуарда Артемьева, умершего на 86-м году жизни, прошло в субботу в храме Вознесения на Никитской в Москве. Как передает корреспондент ТАСС, в храм пришли около 100 людей.

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Композитора похоронят в субботу на Ваганьковском кладбище в Москве. Как сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов РФ, "на кладбище решено провести закрытую церемонию - только для самых близких".

Артемьев стал одним из первых советских композиторов, работавших в жанре электронной музыки. В 1960-1990 годах написал музыку более чем к 30 постановкам для Театра им. Моссовета, Малого театра и других. Кроме того, композитор написал музыку к более чем 200 фильмам, в том числе к картинам "Солярис" и "Зеркало" Андрея Тарковского, "Свой среди чужих, чужой среди своих" и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова.