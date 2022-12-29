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1 час назад

В Госдуме предупредили россиян о возможных диверсиях со стороны ВСУ на новогодних праздниках

Говорит Москва

Гражданам нужно быть бдительными и сообщать в полицию о подозрительных предметах.

В Госдуме предупредили россиян о диверсиях на новогодних праздниках
Фото: ТАССТАСС

Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Я слышал некоторые заявления ВСУ о том, что якобы они готовят всё к мирному сосуществованию в этот период времени, возлагают ответственность на ВС РФ, что, безусловно, не соответствует действительности. Боевые действия есть боевые действия, не думаю, что они будут прекращены со стороны ВСУ на этот период.

Нельзя отрицать, что ВСУ действуют подло и исподтишка проводят некоторую разведывательно-диверсионную деятельность. Я надеюсь, что это маловероятно [теракты — прим. ГМ], но сказать, что ничего не будет, это не совсем корректно. Населению нашей страны, населению Москвы или других городов всегда нужно проявлять бдительность. О брошенных предметах, о подозрительных лицах необходимо сообщать соответствующим органам».

Швыткин отметил, что в России предусмотрены все меры безопасности, комплексная система ПВО задействована. Поэтому паниковать не стоит, сказал депутат.

«Все средства воздушной самообороны и другие силы и средства задействованы. Насколько я понимаю, составлен план мероприятий, составлен план эвакуации в случае необходимости в приграничных районах. Нужно этому следовать неукоснительно и не поддаваться панике. Все силы и средства задействованы в обеспечении охраны общественного порядка».

С начала специальной военной операции на Украине от обстрелов в приграничной с ней Белгородской области погибли и получили ранения десятки человек, сотни зданий и автомобилей повреждены. В регионе повышен уровень террористической опасности, а на границе возводится оборонительная засечная черта. Власти регулярно отчитываются о работе ПВО над Белгородом и районами.

Общество,Юрий Швыткин,Верховный суд,Госдума,
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