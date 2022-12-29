В Госдуме предупредили россиян о диверсиях на новогодних праздниках

Нельзя отрицать, что ВСУ действуют подло и исподтишка проводят некоторую разведывательно-диверсионную деятельность. Я надеюсь, что это маловероятно [теракты — прим. ГМ], но сказать, что ничего не будет, это не совсем корректно. Населению нашей страны, населению Москвы или других городов всегда нужно проявлять бдительность. О брошенных предметах, о подозрительных лицах необходимо сообщать соответствующим органам».